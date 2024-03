Allerta per forti nevicate nel fine settimana nell'Alto Ticino

Allerta neve MeteoSvizzera

La Confederazione ha diramato un'allerta di 4 su 5 per i distretti dell'Alta Vallemaggia e del Locarnese e di 3 per quelli della Leventina, della Valle di Blenio e della Riviera, da sabato alle 18 e fino a lunedì mattina alle 9. Entro domenica sera sul Ticino occidentale sopra i 1600 metri ci sarà fino a un metro di neve fresca.

La Confederazione ha diramato, nella mattinata di venerdì, un'allerta meteo per forti nevicate di livello 4 su 5 per i distretti dell'Alta Vallemaggia e del Locarnese e di livello 3 per quelli della Leventina, della Valle di Blenio e della Riviera, valida da domani, sabato, alle 18 e fino a lunedì mattina alle 9 sopra i 1600 metri, ma in rapido calo fino a 1000 metri.

Allerta della Confederazione: forti nevicate. Livello 3/4 (su 5). Regioni interessate, ulteriori informazioni e raccomandazioni di comportamento su https://t.co/vSmWWa1P7M e su https://t.co/RKWUn9pmK6 oppure sull’App di MeteoSvizzera. #MeteoSvizzera #allertamaltempo pic.twitter.com/7o2JkNddBF — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) March 1, 2024

MeteoSvizzera prevede per oggi, venerdì, un tempo ancora coperto e piovoso e con il limite delle nevicate fra i 1300 e i 1600 metri. Entro sabato mattina sulle montagne del Ticino e del Moesano, sopra i 1800 metri ci saranno fino a 30 cm di neve fresca, mentre verso le altre valli meridionali dei Grigioni fino a 15 cm. A basse quote la temperatura massima sarà di 10 gradi.

Per quanto riguarda la giornata di sabato, al sud sarà ancora coperto con precipitazioni deboli o moderate, in rafforzamento verso sera. Il limite delle nevicate sarà fra i 1200 e i 1600 metri. A basse quote temperatura compresa fra 7 e 10 gradi.

Ancora coperto con precipitazioni frequenti e localmente abbondanti anche domenica. Limite delle nevicate in calo entro sera da 1'300 a 900 metri. Entro sera sul Ticino occidentale sopra i 1600 metri ci sarà fino a un metro di neve fresca, altrove fino a 50 cm. A basse quote temperatura compresa fra 5 e 9 gradi, con vento da sudest a tratti sostenuto, specie sul Ticino meridionale.

Precipitazioni in attenuazione nella notte su lunedì, giornata in cui sarà asciutto e in parte soleggiato, con temperatura massima sui 13 gradi.

Anche nei giorni successivi sarà in parte soleggiato e asciutto, con temperature massime tra i 12 e i 14 gradi.

