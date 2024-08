Tipress Tipress

Licenziato dal Governo il messaggio, ora la parola passa al Parlamento.

Swisstxt

Il Consiglio di Stato ticinese chiede al Gran Consiglio di approvare un credito quadro di 7’087’000 di franchi e l’autorizzazione alla spesa di altri 17’500’000 per il completamento delle opere del Programma di agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB 3), quale aggiornamento di un credito quadro di 9’520’000 franchi, per un totale di 27’020’000.

L’obbiettivo è la realizzazione di una serie di misure che miglioreranno viabilità e sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Un credito di 7’670’000 franchi è destinato alla realizzazione di un nuovo nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco, mentre un credito di 6’980’000 permetterà la riqualifica della strada cantonale tra Monte Carasso (Via El Stradún) e Sementina (Via Locarno).

Vengono inoltre stanziati 3’326’000 franchi per la progettazione stradale e la realizzazione di un nuovo capolinea bus nel quartiere di Camorino, nonché per il risanamento e la riqualifica del tratto stradale In Cumlina, e infine per il miglioramento dell’accessibilità alla fermata TILO di Castione-Arbedo, nei pressi dell’area delle Nuove Officine FFS.

