Le autorità cantonali grigionesi hanno autorizzato l'abbattimento di lupi in altri due branchi, dopo che a metà agosto aveva già disposto la regolazione degli effettivi in Surselva.

Come si legge in una nota diffusa martedì, potranno essere uccisi quattro lupi nei branchi Moesola e Stagias. Per quest'ultimo, il Cantone ha richiesto l'abbattimento di M187, che già l'anno scorso aveva causato danni ingenti in Ticino.

Attualmente sul territorio grigionese sono presenti 12 branchi. Altri due si trovano sul confine con l'Italia e il Ticino. Finora è stata confermata la riproduzione all'interno di dieci branchi, e si contano 34 cuccioli.

