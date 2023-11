Immagine illustrativa. Keystone

Stop ai lavori per la ristrutturazione dello stabile prefabbricato di via Lavizzari a Bellinzona, sede di un centro extrascolastico e futura sede provvisoria del Servizio opere pubbliche: nell'area è stata accertata la dispersione di particelle di amianto in occasione di interventi edili effettuati da una ditta esterna.

La presenza di particelle era inferiore ai valori soglia indicati dalla SUVA, hanno assicurato venerdì le autorità comunali.

Nei locali adiacenti, dove è attivo il centro extrascolastico, le verifiche hanno permesso di escluderla.

La SUVA ha avviato le procedure di verifica. E il Municipio ha deciso di avviare una propria in chiesta.

