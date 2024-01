Nella foto simbolica d'archivio sacchi di plastica contenenti bottiglie PET per il riciclaggio. ©Ti-Press/Davide Agosta

Anche a Locarno, in due diversi ecocentri, è partita martedì 2 gennaio la raccolta separata delle plastiche riciclabili provenienti dalle economie domestiche.

Nonostante qualche comprensibile incertezza sui simboli, anche Locarno ha ora una raccolta separata delle plastiche riciclabili PE e PP. Il Comune ancora non ha esposto le indicazioni precise sulle benne, ma gli impiegati del Comune, nel limite del possibile, vigilano.

Dopo aver valutato l’ipotesi del sacco a pagamento, chiamato Sammelsack, che comporta il trasporto del materiale fuori cantone, la città sul Verbano ha optato invece per la raccolta delle plastiche direttamente negli ecocentri, per cercare di favorire il riciclaggio in Ticino.

In questo momento sono 35 su 106 i Comuni ticinesi che mantengono il Sammelsack. Dalla lista uscirà prossimamente Bellinzona, che ha annunciato di voler abbandonare questo sistema di raccolta.

Minusio invece, presenta sia la raccolta separata che il sacco a pagamento.