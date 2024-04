Un treno esce dalla galleria del Furka Keystone

Il trasporto ferroviario di vetture sul passo della Furka tra Realp (UR) e Oberwald (VS) rimane sospeso almeno fino a domattina, poiché la strada di accesso sul versante urano è ancora chiusa per il rischio di valanghe.

SDA

Lo ha reso noto oggi pomeriggio la Matterhorn-Gotthard Bahn.

I treni sono invece di nuovo in funzione tra Andermatt (UR) e Tschamut-Selva (GR) sul passo dell'Oberalp. Anche nella regione della Jungfrau, nell'Oberland bernese, la maggior parte dei convogli ha ripreso a circolare.

Viasussie ha da parte sua reso noto che la strada della Val Calanca (GR), chiusa ieri per ragioni di sicurezza, è stata riaperta, mentre verrà riaperta solo in serata in Vallese quella tra Stalden e Saas-Grund, comunica Saas-Fee Tourism su Internet.

ats