Il comprensorio sciistico di Andermatt-Sedrun si allarga nei Grigioni

Primo grande progetto edilizio di Andermatt Swiss Alps (ASA) sul versante grigionese del comprensorio sciistico di Andermatt-Sedrun.

Attraverso una sua affiliata la società controllata al 51% dall'imprenditore Samih Sawiris ha ottenuto dal comune di Tujetsch, nei Grigioni, il permesso di costruzione per edificare in località Dieni 13 stabili con accesso diretto sia alle piste che ai trasporti pubblici.

«Dopo la verifica accurata della nostra domanda di costruzione possiamo ora affrontare la pianificazione dettagliata», afferma il Ceo di ASA Raphael Krucker, citato in un comunicato odierno. Entro il 2029 sorgeranno edifici con un totale di 410 camere d'albergo e di 119 unità abitative che variano dal monolocale all'appartamento di 5,5 stanze. L'inizio dei lavori è previsto per il 2026.

Le principali preoccupazioni della fondazione Helvetia Nostra sono state prese in considerazione nella concessione edilizia: le unità residenziali in vendita saranno utilizzate come appartamenti turistici e l'area alberghiera sarà costruita prima o contemporaneamente agli alloggi, sottolinea l'impresa.

L'obiettivo è che il resort Dieni sia costruito e gestito nel modo più sostenibile possibile. Ciò include la scelta di materiali adatti, ma anche un esercizio all'avanguardia. Il villaggio turistico sarà infatti alimentato con calore a zero emissioni da un sistema di riscaldamento a pellet; il 50% della superficie dei tetti sarà inoltre dotato di 1500 metri quadrati di pannelli fotovoltaici.

hm, ats