annata viticola 2024 è stata caratterizzata da una situazione ibrida: forti piogge durante la primavera e precipitazioni quasi assenti nel periodo estivo, secondo il bilancio reso noto venerdì da Federviti.

In Ticino l’ Ora i viticoltori si preparano dunque per la vendemmia, che per i rossi inizierà dopo il 22 settembre (si registra un leggero ritardo di maturazione delle uve). La vendemmia si prospetta di «buona qualitâ». Non solo condizioni meteo: i viticoltori hanno avuto a che fare anche con il coleottero giapponese e con i danni da selvatici. Su questo fronte, c'è ottimismo per gli effetti della caccia estiva al cinghiale.

