Si tratta di un 83enne tedesco domiciliato nella regione, il quale si trovava a 30 metri dalla riva e a circa 13 metri di profondità.

È stato ritrovato giovedì mattina, verso le 11.30, il corpo senza vita della persona scomparsa ieri sera nel Ceresio in territorio di Figino. Si tratta di un 83enne tedesco domiciliato nel Luganese, come riferisce oggi la Polizia cantonale in un comunicato.

L’uomo era scomparso nelle acque del lago verso le 18.00. È stato rinvenuto privo di vita a una trentina di metri dalla riva e a circa 13 metri di profondità.

Alle ricerche hanno partecipato la Polizia cantonale, quella della città di Lugano e la Società svizzera di salvataggio (sezione Lugano).

