La 54a conferenza dei rappresentanti dei Governi delle regioni della Comunità di lavoro alpina Arge Alp. Repubblica e Cantone Ticino

Il Cantone Ticino assumerà la presidenza della Comunità di lavoro Arge Alp nel 2024.

Il passaggio di consegne è avvenuto venerdì a Bad Ragaz, dove si è tenuta la 54° conferenza dei rappresentanti dei governi delle regioni alpine.

Durante i lavori è stata più volte sottolineata l’importanza della collaborazione transfrontaliera fra le regioni dell’arco alpino, in particolare in momenti, come quelli attuali, così carichi di sfide geopolitiche.

Nel 2024 il Ticino, ha spiegato il consigliere di Stato Norman Gobbi, approfondirà l’impatto che sta avendo il cambiamento climatico sulla gestione della risorsa «acqua» per l’agricoltura di montagna.

Swisstxt