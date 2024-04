Incidente ad Arosa Polizia cantonale grigionese

Venerdì, ad Arosa, un'autovettura si è scontrata, mentre faceva retromarcia, con un veicolo per le consegne con rimorchio. La conducente di quest'ultimo è riuscita a mettersi in salvo per tempo.

Il conducente 69enne dell'auto non si è accorto dell'altro veicolo che stava entrando nell'incrocio. L'autista 54enne di quest'ultimo si è accorta di non essere stata notata e ha richiamato l'attenzione su di sé gridando.

Ma a nulla è servito, quindi la donna è scesa dal mezzo, che poco dopo è stato investito dall'auto e ribaltato. Quando l'automobilista si è accorto dell'incidente si è fermato.

