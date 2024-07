In manette tipress

A seguito di una serie di indagini per far luce sulla rissa avvenuta nelle prime ore di domenica 7 luglio all'esterno di un locale pubblico di Lugano, ieri - lunedì 15 luglio - è stato arrestato un 21enne svizzero domiciliano nel Luganese.

sam Sara Matasci

Lo comunicano Ministero pubblico e Polizia cantonale, spiegando che durante l'alterco - sviluppatosi in due fasi distinte e con il coinvolgimento di una decina di persone - un 22enne italiano residente in Italia ha riportato delle ferite di media gravità al volto che hanno necessitato un suo trasporto in ospedale.

I contestuali accertamenti hanno nel frattempo permesso di identificare, individuare e arrestare il 21enne.

Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio (subordinatamente tentate lesioni gravi), aggressione, rissa, lesioni semplici e infrazione alla Legge federale sulle armi.

L'inchiesta - coordinata dal Procuratore pubblico Simone Barca - prosegue con il fine di identificare tutti i partecipanti alla rissa, ricostruire le singole responsabilità e la dinamica dell'accaduto.