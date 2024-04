I treni che il giorno dell'Ascensione (giovedì 9 maggio) viaggiano in direzione nord-sud percorreranno tutti la linea di montagna del San Gottardo. Keystone

Le FFS hanno previsto vari treni speciali per e dal Ticino nei lunghi fine settimana festivi di maggio: i convogli supplementari per il ponte dell'Ascensione saranno 61, 48 invece per la Pentecoste.

SDA

L'ex regia federale mette comunque in guardia la clientela: il sovraffollamento dei vagoni non può essere escluso.

In un comunicato odierno, l'azienda di trasporto annuncia anche l'ampliamento dei treni con carrozze aggiuntive. Nel complesso, le FFS riusciranno a offrire circa 52'000 posti a sedere in più per il ponte dal 9 al 12 maggio e 47'000 per il fine settimana dal 18 al 20.

I treni che il giorno dell'Ascensione (giovedì 9 maggio) viaggiano in direzione nord-sud percorreranno tutti la linea di montagna del San Gottardo, il che comporta un allungamento dei tempi di percorrenza di circa un'ora rispetto al percorso attraverso la galleria di base.

Questo perché quest'ultima infrastruttura, come di consueto, dal lunedì al giovedì è destinata al traffico merci.

Negli altri giorni interessati dalla verosimile forte affluenza di turisti, lunedì di Pentecoste compreso, «la maggior parte» dei convogli transiterà nel tunnel tra Bodio ed Erstfeld (UR).

Ci saranno più TILO

In occasione dell'Ascensione, le FFS potenzieranno anche leggermente l'offerta dei convogli TILO tra Ticino e Milano.

In particolare, giovedì mattina 9 maggio saranno offerti due collegamenti aggiuntivi da Locarno alla stazione centrale del capoluogo lombardo, che fermeranno anche a Mendrisio e, in Italia, a Varese e Gallarate.

Per il viaggio di ritorno di domenica pomeriggio, 12 maggio, ci saranno due collegamenti aggiuntivi da Milano Centrale al Ticino, il primo con capolinea a Lugano, il secondo a Bellinzona.

Visto l'attesa forte affluenza di passeggeri, le FFS consigliano di programmare il viaggio per tempo e di prenotare i posti a sedere.

ns, ats