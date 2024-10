La polizia ha arrestato un cittadino dello Sri Lanka (immagine illustrativa). Keystone

La vittima è una donna di origine srilankese, morta a settembre. Giovedì scorso, il marito ha ammesso di averla uccisa.

red fon

Secondo quanto riportato dalla «RSI», il delitto è avvenuto l'11 settembre in un appartamento a Chiasso. Dopo aver ucciso la moglie, l'autore, un cittadino dello Sri Lanka, ha chiamato i soccorsi, sostenendo che la donna avesse avuto un attacco di cuore.

Tuttavia, gli esami medici non hanno fornito risposte chiare, portando gli investigatori a interrogarlo come persona informata sui fatti.

Giovedì scorso è arrivata la svolta: durante l'interrogatorio, l'uomo ha confessato l'omicidio e subito è stato arrestato con l'accusa di assassinio. Le indagini, ancora in fase iniziale, devono ancora chiarire vari aspetti, incluso il movente, che sembra legato a tensioni tra la coppia.

Non è escluso che una minorenne fosse presente in casa al momento dei fatti, ma per confermarlo sarà necessario stabilire con precisione l'ora della morte della donna. L'inchiesta, condotta dalla procuratrice Chiara Buzzi, è ancora in corso.