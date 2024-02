Frontalieri verso la Svizzera Ti-Press

I frontalieri in Svizzera sono aumentati nel 4° trimestre del 2023.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nella Confederazione erano il 3,5% in più, mentre in Ticino l’aumento è stato dell’1,3%. Rispetto al trimestre precedente, invece, in Svizzera c’è stato un incremento dello 0,4%, mentre in Ticino una diminuzione dell’1%.

Alla fine di dicembre, le persone con permesso G per i frontalieri erano quasi 393’000 in Svizzera, mentre in Ticino quasi 79’000.

Dal 2018 i frontalieri in tutta la Confederazione sono aumentati del 20,5%. Poco più della metà era domiciliata in Francia (57%), a seguire l’Italia (23,2%) e la Germania (16,5%).

