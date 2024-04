Un monopattino elettrico iStock

In un anno gli incidenti con i monopattini elettrici in Ticino sono più che raddoppiati: nel 2023 sono stati 27, rispetto agli 11 dell’ Di questi 27, se ne contano 8 con esiti gravi e uno è stato letale. Anche le e-bike possono essere pericolose: lo scorso anno ci sono stati 43 incidenti, di cui 11 gravi. Per questo motivo è stata avviata la campagna di prevenzione «Meno fatica, più attenzione», che pone l’accento su tre concetti: prudenza, rispetto e visibilità. La principale causa degli incidenti sono «manovre normali che però non si addicono a quella specifica situazione», indica Massimo Dalessi, ingegnere e perito giudiziario.

