L'auto distrutta nello schianto polizia grigioni

Una 52enne è stata trasportata dalla REGA in ospedale a Coira, in seguito a un incidente avvenuto mercoledì mattina verso le 6h00 a Surava.

Come precisa la polizia grigionese, la donna stava percorrendo in discesa la strada verso Tiefencastel quando ha perso il controllo dell'auto in curva a sinistra.

La donna ha deviato troppo a destra sul bordo della carreggiata, si è scontrata lateralmente con un muro di contenimento e poi frontalmente con il muro del piazzale di una proprietà.

Swisstxt