L’incidente si è verificato nel piazzale davanti a una casa di Viale Giuseppe Motta.

È di due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente verificatosi poco prima delle 16 in un piazzale davanti a una casa di Bellinzona.

Il conducente 75enne di una vettura - precisa un comunicato della polizia cantonale - ha perso il controllo del mezzo sulla strada privata che si immette su Viale Giuseppe Motta, andando a sbattere frontalmente contro un muro.

Per estrarre i due occupanti dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei pompieri con la pinza idraulica. Il 75enne (in gravi condizioni) e la passeggera 74enne (con ferite di media gravità), sono stati portati in ospedale.