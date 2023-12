Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE/Urs Flueeler

La mattina di Santo Stefano verso le 5 un'auto ha preso fuoco nel tunnel autostradale del San Gottardo.

Come comunica la Polizia cantonale di Uri, un veicolo con targa tedesca stava viaggiando verso sud nel tunnel stradale del San Gottardo, quando per ragioni al momento non chiare ha preso fuoco.

Il conducente di 60 anni e la sua passeggera di 68 hanno cercato rifugio e non sono rimasti feriti nell'incendio, mentre i soccorsi sono intervenuti immediatamente riuscendo a domare in fretta le fiamme.

Il veicolo ha subito un danno totale di circa 25.000 franchi, invece gli impianti stradali non sono stati danneggiati. Le cause precise dell'incendio sono oggetto delle indagini della polizia.

Per via dei lavori di soccorso e di sgombero, la galleria è stata chiusa in entrambe le direzioni per un'ora. Oltre alla Polizia cantonale urana, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del San Gottardo e un'impresa di rimorchio locale.

Swisstxt / amo