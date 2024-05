Immagine d'illustrazione: sul posto anche la REGA. Ti-Press / archivio

L’incidente è avvenuto attorno alle 21:00 di domenica sera sulla strada per Capolago. Le condizioni delle altre due persone a bordo del veicolo sembrerebbero destare meno preoccupazioni. Lo riferisce la RSI.

Swisstxt / Red. Paolo Beretta

Un grave incidente della circolazione è avvenuto domenica sera, attorno alle 21:00, sulla strada cantonale che da Mendrisio conduce a Capolago.

Ne dà notizia la RSI, secondo la quale una vettura con a bordo tre persone, in transito su Via Maderno in direzione di Capolago, ha sbandato e poi si è capovolta più volte, fermandosi su un fianco.

Uno dei tre occupanti è rimasto intrappolato nelle lamiere ed è stato necessario l’intervento dei pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto per estrarlo. Le ferite riportate sarebbero giudicate gravi dai sanitari del SAM, intervenuti sul posto con due ambulanze, un’automedica ed il veicolo comando.

Per il suo trasporto urgente all’Ospedale Civico di Lugano è intervenuto anche un elicottero della REGA.

Le ferite sarebbero meno gravi per gli altri due occupanti, trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale di Mendrisio.