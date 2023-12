Lo striscione esposto dagli autogestiti. RSI

L’occupazione degli autogestiti all’ex discoteca Le Cap ed ex ristorante a Capo San Martino a Lugano è durata solo lo spazio di una notte.

Come confermato alla RSI dalla stessa polizia cantonale, gli agenti sono intervenuti per fare sgomberare i presenti. Tutto si è svolto in maniera pacifica attorno alle 11:20.

Come comunicato nella notte, i simpatizzanti del CSOA Il Molino intendevano restare per alcuni giorni nell’edificio abbandonato. In relazione all’occupazione del comparto in riva al Ceresio nella mattina di martedì è già scattata una denuncia da parte del proprietario della struttura.

Swisstxt