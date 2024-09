Keystone Keystone

Ad Avegno-Gordevio può essere abbattuto un lupo. L’ordine è stato emanato dal Consiglio di Stato in seguito a diverse predazioni in cui sono state uccise almeno nove capre che non potevano essere protette con misure «ragionevolmente esigibili».

Lo hanno reso noto giovedì le autorità, spiegando che nella zona sono ancora presenti animali da reddito al pascolo.

L’ordine di abbattimento, deciso mercoledì dal Governo cantonale, entra in vigore oggi e avrà una durata di sessanta giorni.

Se ne occuperanno i guardiacaccia, in quanto il periodo di validità non corrisponde con quello dell’attività venatoria per una collaborazione con i cacciatori.

