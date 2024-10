Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Un giovane è stato arrestato questa notte, poco prima della 1.00, in territorio di Bianca in quanto sospettato di aver messo a segno alcuni furti nelle automobili.

sam Sara Matasci

Lo riferisce la Polizia cantonale, precisando che si tratta di un 21enne marocchino senza fissa dimora, la cui individuazione è stata possibile grazie a una segnalazione di movimenti sospetti intorno a delle vetture in via Lugano.

Le successive ricerche hanno portato di lì a poco a individuare il giovane che poi, nel contesto del fermo, ha opposto resistenza, dapprima dandosi alla fuga per poi cercare di colpire uno degli agenti.

L'inchiesta dovrà ora chiarire una sua eventuale responsabilità in analoghi furti con scasso all'interno dei veicoli. Le ipotesi di reato sono di ripetuto furto, danneggiamento, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari nonché furto d'uso (per aver sottratto una bicicletta poi utilizzata per gli spostamenti).

Per evitare sgradite sorprese, la Polizia cantonale ricorda nuovamente l'importanza di non lasciare in mostra all'interno della propria vettura oggetti di valore (apparecchi elettronici, borse, portafogli, contanti) e di chiudere sempre il proprio veicolo (finestrini compresi) anche se ci si allontana per dei brevi intervalli di tempo.