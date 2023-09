Nella foto gli operai al lavoro di sgombero nel riale Brema di Losone dopo il suo straripamento causato dall'ultima ondata di maltempo di agosto. © Keystone - ATS / Ti-Press / Samuel Golay

Dopo il breve intervallo soleggiato di questi giorni, nuove e intense piogge sono in arrivo in Ticino, nel Moesano, in Bregaglia e nella Val Poschiavo.

MeteoSvizzera ha infatti diramato un avviso di livello 3, che corrisponde ad un pericolo marcato e che sarà in vigore fra le 12:00 di domani, giovedì, e le 20:00 di venerdì. Per le Alpi centrali e orientali vige invece un'allerta di grado 4, pericolo forte, che vedrà la sua fase più intensa dalle 22:00 di giovedì alle 10:00 di venerdì.

Piogge intense a sud delle Alpi (livello 3) e nelle Alpi centrali e orientali (livello 4). Dettagli: https://t.co/RKWUn9pmK6 pic.twitter.com/EVASTvyj7n — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) September 20, 2023

Come segnala il servizio di meteorologia e climatologia svizzero, fra le possibili conseguenze figurano l’aumento del livello di ruscelli e fossati normalmente asciutti, nonché allagamenti locali come per esempio in sottopassaggi, cantine e autorimesse sotterranee.

Si raccomanda dunque alla popolazione di non sostare in prossimità di ruscelli, lungo rive di laghi e fiumi, né vicino a pendii ripidi. Inoltre è bene evitare i tratti di strada allagati e aggirarli seguendo i percorsi alternativi.

Swisstxt / red