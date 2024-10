Landquart Polizia grigionese

Un bambino di 7 anni in monopattino è rimasto leggermente ferito alla testa dopo essersi quasi scontrato con un'auto mercoledì pomeriggio a Landquart.

È stato trasportato in ospedale per un controllo e dimesso in serata. Il bambino stava svoltando quando è sopraggiunta l'auto guidata da una donna di 54 anni.

