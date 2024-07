Semisvincolo, completata la via Tatti Canton Ticino

L’apertura al traffico della nuova carreggiata è prevista dal 26 luglio 2024. Proseguono le finiture delle rampe autostradali sulla A2.

Swisstxt

La rinnovata Via Tatti, parte del progetto del Semisvincolo di Bellinzona Centro, sarà aperta al traffico da venerdì 26 luglio 2024. Il Dipartimento del territorio del Canton Ticino, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) e la Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese lo hanno annunciato venerdì

La strada avrà una doppia corsia per senso di marcia e una corsia preferenziale per il trasporto pubblico. Il nuovo ponte in acciaio corten con rotonda sopraelevata permetterà il transito tra Bellinzona e Monte Carasso. La riorganizzazione include rampe di accesso alle fermate dei bus per favorire la mobilità lenta.

I lavori sulle rampe autostradali dell’A2 procedono come da programma, con apertura parziale prevista a settembre 2024 e completa a gennaio 2025. Nei prossimi mesi ci saranno restringimenti e deviazioni lungo Via Tatti e Via El Stradún per completare gli impianti.

