A Bellinzona si punta sulla mobilità lenta. Ti-Press

Con il Piano della mobilità ciclistica, la Città di Bellinzona intende raddoppiare l'uso della bicicletta per gli spostamenti nel comune entro il 2040.

Sono previsti investimenti per 30 milioni di franchi. Il piano comprende 67 misure e, in particolare, la creazione di nuovi itinerari ciclabili o il miglioramento di quelli esistenti.

Per il sindaco Mario Branda si tratta di un importante passo per una migliore qualità di vita.

Per il vicepresidente di Pro Velo Ticino, Claudio Sabbadini, è importante che vengano creati dei percorsi per sole bici, in modo tale che non entrino in conflitto con i pedoni.

Swisstxt