2,72 euro (circa 2,60 Fr.) per un litro di benzina verde in self-service. È il prezzo praticato da un'area di servizio alle porte di Milano, sull'autostrada che conduce anche in Svizzera.

Immagine simbolica. archivio Ti-Press

Si tratta dell'area di servizio Villoresi sull'autostrada che da Milano porta a Varese e Verbano (A8-A26) oppure a Como e Svizzera (A9), ricorda la RSI. Molti conducenti svizzeri percorrono questo tratto.

«Assoutenti» presenterà un esposto alla Guardia di Finanza. Secondo l'associazione di difesa dei consumatori il prezzo è del 35% superiore alla media in autostrada (peraltro quasi sempre più ala che sulle strade normali).

«Vogliamo capire quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico e ben al di sopra della media dei distributori di zona. Per un pieno ad un’auto di media cilindrata, vuol dire spendere ben 136,1 euro» ha detto il presidente Furio Truzzi, citato dall'emittente di Comano.

In Italia in questi giorni è polemica per gli scontrini astronomici e i supplementi astrusi praticati in alcuni bar e ristoranti, specie in zone turistiche.

Swisstxt / Red