Più trasparenza nella filiera del Formaggio d'alpe ticinese DOP con la Blockcheese.

Si tratta di un progetto sviluppato dall'Istituto sistemi informativi e networking (ISIN) della SUPSI su mandato della Divisione dell'economia.

Tra gli scopi principali vi è quello di poter informare il consumatore finale sull'intero processo di fabbricazione, aumentando la percezione dell'intera filiera, come si legge in una nota diffusa lunedì.

Per la tracciabilità affidabile di ogni passaggio della filiera di produzione, è stata utilizzata la blockchain. Ed è stata creata un'app per i produttori e una per i consumatori.

