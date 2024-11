Barriere e telecamere a difesa del villaggio temporaneamente sfollato keystone

Per tutti gli abitanti di Brienz sono stati trovati alloggi temporanei, così come per il loro bestiame.

Swisstxt

Per evitare sciacallaggi e vandalismi, con il borgo ormai disabitato, il villaggio verrà costantemente monitorato mediante telecamere.

I trasgressori che violeranno l’interdizione e le barriere imposte, saranno soggetti a una multa di 5’000 franchi.

«Abbiamo messo in atto una videosorveglianza per tutto il paese che manda anche un allarme alla polizia in caso di violazione. Siamo quindi abbastanza sicuri che non ci saranno problemi da questo punto di vista», ha riferito alla RSI Pascal Porchet, capo ufficio militare e Protezione Civile GR.

