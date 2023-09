Un escavatore si è rovesciato venerdì su un cantiere a Brissago in via Crodolo.

Immagine simbolica. © Ti-Press / Samuel Golay

L’incidente è avvenuto verso le 12.30 quando il mezzo meccanico stava lavorando in un cantiere per l’edificazione di alcune palazzine e, per motivi da stabilire, il terreno è ceduto facendolo rovesciare.

Nessuno è rimasto ferito.

Swisstxt