Rogo in una casa a Faido, ritrovato ustionato il proprietario

La polizia martedì mattina conferma la notizia anticipata dalla RSI di una casa distrutta dalle fiamme a Faido lunedì sera. Il proprietario è stato ritrovato ustionato e elitrasportato all'ospedale.

Le forze dell'ordine precisano che l'allarme è scattato verso le 22h00 di lunedì sera e che i pompieri di Faido e di Biasca sono entrati in azione poco dopo nella Strada dala Travèrsa a Cavagnago, frazione di Faido.

Le fiamme hanno in poco tempo avvolto tutta la casa. Durante le operazioni di soccorso, il proprietario dell'abitazione è stato rinvenuto nei pressi della struttura.

Dopo le cure del caso da parte dei soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega è stato trasportato in elicottero all'ospedale.

Il 57enne cittadino svizzero domiciliato nella regione ha riportato delle ustioni di una certa gravità agli arti superiori e al viso. Stando alla valutazione medica la sua vita non è in pericolo.

Al momento sono ancora in atto le opere di messa in sicurezza della zona. Per ora non sono note le cause che hanno generato il rogo.