Le analisi di laboratorio hanno permesso di escludere la pericolosità della sostanza che ha fatto scattare l’allarme in Viale Officina.

Non era nociva la polvere rinvenuta venerdì mattina in una busta presso gli uffici della Polizia cantonale ticinese in Viale Officina a Bellinzona. Le analisi di laboratorio, fa sapere la Polizia in una nota domenica, hanno permesso di escludere la pericolosità della sostanza.

La fattispecie aveva fatto scattare l’imponente protocollo di sicurezza previsto in questi casi, con l’isolamento dell’area interessata e l’intervento della Polizia comunale, dei Pompieri di Bellinzona e Lugano così come degli specialisti del Laboratorio cantonale e della Sezione protezione aria, acqua e suolo.

Nessuna persona ha manifestato sintomi di intossicazione o altri problemi sanitari.