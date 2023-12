Trovata una busta sospetta a Bellinzona, scatta il dispositivo di sicurezza

Lo sparatore arrestato dalla polizia cantonale Tipress

Oggi, venerdì, è scattato un dispositivo di sicurezza in Viale Officina a Bellinzona, in seguito al ritrovamento di una busta sospetta nello stabile della polizia cantonale, che è stato evacuato. Per ora non si registra nessun intossicato, ma la sostanza contenuta nella busta è da identificare.

Oggi, venerdì, a Bellinzona è scattata un'imponente operazione imponente in seguito al ritrovamento di una busta sospetta che conteneva una sostanza in polvere, tutt’ora da identificare. Come prassi vuole si è quindi subito attivato il dispositivo di sicurezza. Lo rende noto la RSI.

Il luogo interessato è in Viale Officina, dove sono stati messi in sicurezza a titolo precauzionale gli uffici di uno stabile che ospita i servizi centrali della polizia cantonale, e le persone che sono potenzialmente entrate in contatto con la sostanza.

Per ora non risulta che alcuna persona abbia manifestato sintomi di intossicazione o problemi sanitari. La notizia è stata confermata alla RSI dalla polizia cantonale stessa.

Sul posto, oltre agli agenti della polizia cantonale e comunale, sono intervenuti anche i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e i pompieri.