Cade da una pianta per 10 metri, la sua vita è in pericolo

Incidente sul lavoro a Minusio, il ferito è un operaio di 20 anni. La sua vita è in pericolo

Un 20enne operaio si è ferito gravemente cadendo da una pianta, poco prima delle 11 in un’area boschiva in Via alle Vigne a Minusio.

Il giovane, svizzero del Locarnese, stava effettuando un taglio, quando è precipitato da un’altezza di 10 metri. La sua vita è in pericolo, stando alla prima valutazione dei medici.

Lo rende noto un comunicato della polizia cantonale, intervenuta insieme ai soccorritori del SALVA e della REGA, che dopo aver prestato le prime cure hanno proceduto al ricovero in ospedale.