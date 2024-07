La Rega non hanno fatto altro che constatare la morte del 71enne. Tipress

Oggi, verso le 9, in zona di Lodrino, un uomo è morto in seguito a una caduta in montagna. Lo comunica la Polizia cantonale

amo Alessia Moneghini

Un cittadino italiano della provincia di Varese di 71 anni stava effettuando un'escursione con un conoscente, quando - stando a una prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia - è precipitato vittima per un centinaio di metri in Valle di Lodrino, a circa 1'700 metri di altitudine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che non hanno fatto altro che constatare la morte del 71enne, a causa delle gravi ferite riportate, e recuperare il suo corpo.