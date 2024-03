Immagine illustrativa/foto d'archivio. TI-Press

Oggi, domenica, verso le 17:30 una 69enne è partita dalla Capanna Dötra in Valle di Blenio alla guida di una motoslitta insieme a un 61enne, quando ha perso il controllo del mezzo che ha rovinato in una scarpata per una ventina di metri. Il passeggero non è sopravvissuto alla caduta.

Oggi, domenica, verso le 17:30, è stato segnalato alla Centrale comune di allarme (CECAL), via centrale Rega, un incidente con esito letale nei pressi della Capanna Dötra in Valle di Blenio.

Come si legge nel comunicato della Polizia cantonale ticinese, una 69enne - cittadina svizzera domiciliata nella regione - è partita dalla capanna alla guida di una motoslitta insieme a un 61enne - cittadino svizzero domiciliato nel Canton Grigioni, quando - per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia - percorsi alcuni centinaia di metri, affrontando una curva a sinistra, la guidatrice ha perso il controllo del mezzo che è caduto in una scarpata sulla destra per circa 20 metri.

Oltre agli agenti della Cantonale, sul posto sono intervenuti i soccorritori del Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e queli della Rega che non hanno potuto far altro che constatare la morte del passeggero a causa delle gravi ferite riportate. La conducente è rimasta illesa.

È stato richiesto l'intervento del Care Team per dare sostegno psicologico.