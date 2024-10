Cambiamenti per la Comunità tariffale Arcobaleno Ti-Press

L’abbonamento per i mezzi pubblici Arcobaleno cambierà il suo sistema a zone.

Swisstxt

A partire dal 15 dicembre, non ci saranno più differenze tra quelle per i biglietti (attualmente 49) e quelle per gli abbonamenti (ora 16).

Ci sarà un unico piano con 22 zone, nel quale ne sono state aggiunte 3 fino a Disentis.

Per i biglietti, ci sarà un adeguamento della durata della loro validità, in funzione delle nuove distanze. Le tariffe rimarranno invariate.

Saranno introdotti abbonamenti e biglietti da 7 e 8 zone e per viaggiare in tutto il comprensorio Arcobaleno, l’abbonamento dovrà comprenderne almeno 8 (finora erano 6).

L’abbonamento per 6 zone, però, avrà un costo inferiore.

Swisstxt