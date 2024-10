Andrea Prati tipress

Andrea Prati non è più il presidente della direzione generale delle Aziende industriali della Città di Lugano.

Swisstxt

Lo rende noto un comunicato inviato nel tardo pomeriggio di mercoledì ai media.

Il consiglio di amministrazione delle AIL – si legge – ha voluto dare una nuova organizzazione alla società per migliorarne l’efficienza. La direzione è stata ampliata da tre a sette membri con effetto dall’inizio del 2025.

Fra questi non c’è più spazio per Prati, insieme al quale si è valutato che non vi fossero più le basi per proseguire la collaborazione.

Il ruolo di CEO è assunto ad interim dall’attuale presidente del CdA Angelo Bernasconi.

Swisstxt