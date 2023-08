Controllato al CCVP di Giornico. tipress

Un conducente turco alla guida di un mezzo pesante è stato fermato lunedì per gravi infrazioni alla Legge federale sulla circolazione stradale. Lo comunica giovedì in una nota la polizia.

È lunga la lista delle infrazioni imputate all'autista di un camion con targhe polacche, controllato lunedì dopo che si era immesso verso le 19.30 nell'area di sosta «al Motto» di Sant'Antonino, nonostante il divieto di circolazione per autocarri.

Durante l'ispezione al centro di controllo di Giornico sono emersi freni difettosi sul terzo asse del semirimorchio, pedane non fissate e omissioni nell'aggiornamento del cronotachigrafo, che per 19 volte non riportava il cambiamento di nazione.

S'è poi scoperto anche un eccesso di velocità: in un tratto limitato a 80 km/h, il mezzo pesante era transitato a 95 km/h.

L'autista, un 48enne turco, è stato denunciato per grave infrazione alla legge sulla circolazione stradale.

Dopo il versamento di 1'160 franchi per le spese, il camion potrà ripartire ma esclusivamente dopo aver subito le riparazioni del caso in un'officina.

Swisstxt / pab