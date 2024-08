Ti-Press

MeteoSvizzera estende di una settimana (fino a venerdì 9 agosto alle 20) l'allerta canicola, che rimane a livello marcato (grado 3) nel Sottoceneri e su gran parte del Sopraceneri, sotto i 600 metri di altitudine.

Le temperature massime previste potrebbero variare tra i 31 ai 33 gradi, mentre le minime toccheranno i 18. L’umidità oscillerà tra il 40-50%.

L'allerta per l'ondata di caldo in corso è stata prolungata fino a venerdì prossimo. 🥵

Le possibili conseguenze del caldo estremo sono il rischio di problemi circolatori e malessere fisico.

Le previsioni per i prossimi giorni

Per oggi, venerdì si prevede sia abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio ci sarà nuvolosità estesa e, principalmente tra il Sottoceneri e i Grigioni, si avrà qualche rovescio o temporale. In serata passaggio a tempo ovunque asciutto. A basse quote la massima sarà sui 32 gradi.

Per sabato e domenica al Sud delle Alpi MeteoSvizzera non prevede grandi cambiamenti, con la stessa tipologia di fenomeni.

Per il resto della settimana si prevedono degli annuvolamenti mattutini, con la formazione di qualche cumulo in serata, ma con scarsa probabilità di pioggia. Martedì dovrebbe essere il giorno più caldo. Si toccheranno infatti adirittura i 33 gradi in pianura.

Un leggero cambiamento è atteso solo dopo venerdì 9 agosto.

Maggiori informazioni e consigli di comportamento si possono consultare sul sito del canton Ticino cliccando qui.

Come comportarsi durante un periodo di canicola? Proteggersi dalla radiazione solare diretta (stare in luoghi ombreggiati, fare uso di un abbigliamento adatto, un copricapo, occhiali da sole, creme solari, ecc.).

Evitare gli sforzi fisici.

Assumere liquidi a sufficienza (almeno 1,5 litri al giorno), possibilmente non zuccherati.

Non consumare bevande alcoliche.

Rinfrescare il più possibile il corpo e gli edifici. Arieggiare bene gli edifici, in particolare la notte.

Durante o dopo un’eventuale attività sportiva compensare la perdita di sali.

Mangiare cibi rinfrescanti.

Prendere contatto con le persone vicine (parenti, vicini di casa, …) che rientrano nelle categorie a rischio (in particolare gli anziani che sono soli e/o con malattie croniche) e assicurarsi che stiano bene e che seguano (e siano in grado di seguire) le raccomandazioni diramate.

Non lasciare persone o animali all’interno dell’auto. Mostra di più

