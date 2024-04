Una veduta di Cagiallo e Tesserete tipress

Isabelle De Luca è stata eletta in Consiglio comunale per HelvEthica Ticino in Capriasca, il primo seggio ottenuto dal movimento attraverso un'elezione combattuta in un Comune ticinese.

Dopo le due poltrone conquistate in Gran Consiglio nel 2023, HelvEthica aveva già avuto in febbraio la certezza di un posto nel Legislativo di Orselina, con l'elezione tacita di Christoph Meier.

Lo sguardo d'insieme mostra che la Sinistra, pur perdendo uno dei suoi 11 seggi, mantiene la maggioranza relativa, seguita dal PLR (8, +1), dal Centro (7), dalla Lega (5) e dall'UDC, che correndo da sola raddoppia da 2 a 4 rappresentanti.

