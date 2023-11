Un'immagine della manifestazione di mercoledì Ti-Press

Dopo la manifestazione contro i tagli e per le pensioni di mercoledì, i sindacati VPOD, OCST e SIT hanno scritto al Consiglio di Stato ticinese per sollecitare un incontro a inizio dicembre riguardo alla compensazione del rincaro per i dipendenti pubblici.

L'adeguamento dei salari all'inflazione, ricordano, è iscritto all'articolo 5 della legge sugli stipendi. Il Governo può optare per un'indicizzazione totale o parziale.

Stando alle organizzazioni sindacali, per mantenere il potere d'acquisto dei dipendenti del Cantone e degli enti sussidiati – attualmente sotto pressione – si impone una piena compensazione del carovita.

Swisstxt