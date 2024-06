Tipress

L’inchiesta sulla gestione dell’incidente stradale occorso al consigliere di Stato Norman Gobbi, nel novembre scorso in Leventina, è chiusa.

Ora il Consiglio di Stato resta in attesa delle decisioni preannunciate dal procuratore generale Andrea Pagani, come si legge in una nota diffusa mercoledì.

«Una volta note le decisioni, verrà nuovamente richiesto l’accesso agli atti, ottenuto il quale sarà possibile per il Governo determinarsi in merito».

L’accesso agli atti – negato – era già stato chiesto lo scorso mese di maggio. Lo scorso marzo, Gobbi aveva deciso di autosospendersi temporaneamente dalla responsabilità politica della polizia cantonale.

