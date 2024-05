Una protesta guidata da esponenti della rete tipress

Nel consiglio d’amministrazione dell'Istituto di previdenza del Canton Ticino entra, per la prima volta e in forze, ErreDiPi, la Rete per la difesa delle pensioni che spesso nell’ultimo anno ha organizzato manifestazioni di piazza in favore delle rendite pensionistiche dei dipendenti pubblici e contro i tagli.

Swisstxt

ErreDiPi ha partecipato con una propria lista e tre suoi rappresentanti sono stati eletti, per il 2024-2028. Si tratta di Enrico Quaresmini, Angelica Lepori Sergi e Gabriele Colombo.

ErreDiPi ha così la maggioranza tra i cinque rappresentanti degli assicurati attivi (su 10 totali): ha sottratto seggi ai sindacati OCST, VPOD e CCS.

Swisstxt