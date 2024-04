Le nuove pensiline non piacciono come le vecchie stazioni Foto autori petizioni

In diecimila per la Centovallina. Sono le firme raccolte da una petizione lanciata da due giovani, Simona Procacci e Rocco Vitale, che hanno intercettato la preoccupazione dell’utenza per la sostituzione in atto delle stazioni ferroviarie sulla tratta tra Locarno e Camedo.

Swisstxt

Le firme saranno consegnato oggi, venerdì, alle 15.00 alla Cancelleria dello Stato a Bellinzona. Il Cantone è infatti azionista di maggioranza delle FART.

I firmatari sono preoccupati dalla sostituzione delle stazioncine storiche con «strutture anonime in netto contrasto con il contesto paesaggistico». Pensiline che inoltre proteggerebbero poco.

Swisstxt