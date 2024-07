Foto d'archivio. polizia grigionese

Uno svizzero di 32 anni è stato arrestato a inizio luglio dalla polizia grigionese, dopo aver preso appuntamento a Landquart con quella che credeva essere una ragazza di 13 anni, con la quale intendeva avere un rapporto sessuale.

In realtà, il suo interlocutore non era un’adolescente ma un inquirente zurighese, si legge in un comunicato diffuso domenica dalla polizia cantonale grigionese. Ai suoi polsi sono così scattate le manette.

Il giovane è reo confesso ed è stato segnalato alla procura che lo perseguirà penalmente.

Swisstxt