Un ciclista ha riportato ferite apparentemente non gravi in seguito alla collisione con un furgone avvenuta giovedì, intorno alle 11.30 a Ligornetto, in via San Giuseppe.

Il malcapitato è stato in seguito trasportato al pronto soccorso di Mendrisio per ulteriori accertamenti.

