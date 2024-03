Nella foto un momento durante la manifestazione Sciopero per il Clima oggi a Bellinzona. Ti-Press

A Bellinzona i giovani sono tornati oggi, venerdì, a scioperare per il clima. L’occasione per ribadire le preoccupazioni e la necessità di intervenire per salvare il pianeta prima che sia troppo tardi.

La data odierna ha una rilevanza particolare perché esattamente cinque anni fa – era il 15 marzo del 2019, venerdì come oggi – migliaia di studentesse e studenti, soprattutto delle scuole medie superiori, si erano riuniti a Lugano e a Bellinzona nella giornata in cui i giovani di 112 Paesi – seguendo Greta Thunberg – erano scesi in piazza per il clima.

Nel 2019 c’erano migliaia di giovani ticinesi nella capitale. Oggi molti meno, erano centinaia.

Swisstxt