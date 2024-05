A Camorino anche l'asta delle targhe Tipress

Le previsioni meteo positive danno una mano alla Sezione della circolazione che ha confermato le porte aperte al Centro ala Monda di Camorino, sabato 4 maggio, dalle 10:00 alle 15:00.

I visitatori potranno assistere o partecipare a diverse attività. Tra queste spicca l'asta delle targhe da due cifre. Ci sarà inoltre la possibilità di svolgere esami teorici e cimentarsi con i simulatori di guida. Per i più piccoli verrà allestito un percorso per biciclette (gli interessanti dovranno presentarsi con bici e casco). Ci sarà inoltre un food truck per tutti i gusti e una buvette assortita... e molto altro.

